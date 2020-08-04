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Обновлено 

Два человека погибли при пожаре в квартире на юге Москвы

По данным ГУ МЧС, горела квартира на первом этаже

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Пожар произошел в квартире жилого дома на юге Москвы, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"В 17:59 поступило сообщение о возгорании в квартире по адресу: улица Высокая, 16. Происходило возгорание личных вещей и мебели в одной из квартир на площади 15 кв. м", - сказали в главке.

По данным главка, горела квартира на первом этаже. Погибли два человека. Обстоятельства пожара устанавливаются.

Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах, все погибшие - взрослые. Из дома также были эвакуированы 10 человек.

В новость были внесены изменения (18:48 мск) — добавлены подробности по тексту.

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