Подозреваемый в шпионаже в пользу РФ политик попросил суд Литвы смягчить меру пресечения

ВИЛЬНЮС, 4 августа. /ТАСС/. Оппозиционный литовский политик Альгирдас Палецкис, подозреваемый в шпионаже в пользу России, обратился в суд с просьбой о смягчении назначенной ему меры пресечения - интенсивного надзора. К рассмотрению просьбы во вторник на закрытом заседании приступил Шяуляйский окружной суд.

"Палецкис просит продлить период времени, в который ему разрешается находиться вне дома", - сообщил журналистам представитель судебной инстанции Витаутас Йончас. По его словам, заявитель указал, что намерен начать работать, поэтому ему необходимо дополнительное время на дорогу до работы и обратно.

Согласно назначенному Палецкису режиму интенсивного надзора, он с 17:00 до 7:00 должен находиться по месту проживания и не покидать Вильнюса, за исключением присутствия на заседаниях в Шяуляйском окружном суде. Ожидается, что решение по заявлению Палецкиса будет принято в четверг.

Палецкис находился под арестом с октября 2018 года и был выпущен на свободу 6 апреля текущего года. По делу проходят двое подозреваемых: бывший лидер партии "Социалистический народный фронт" Палецкис и предприниматель Деймантас Бертаускас. Им вменяются в вину два эпизода. Один из них связан со сбором якобы по заданию российских спецслужб информации о судьях и прокурорах Литвы, которые вели процесс о январских событиях 1991 года, второй - с поиском медиков, согласных выдать якобы фиктивную справку о неудовлетворительном состоянии здоровья осужденного по этому делу гражданина РФ Юрия Меля, который болен сахарным диабетом.

Палецкис заявил, что невиновен, но от дачи показаний не отказывался. Он настаивал на том, чтобы судебные слушания были открытыми, так как дело считает сфабрикованным и уверен, что докажет это.

Со ссылкой на очевидцев

В 2004-2007 годах Палецкис был депутатом парламента, в 2007-2008 годах работал вице-мэром Вильнюса. В одном из радиоинтервью 2010 года он усомнился в официальной версии событий января 1991 года. Тогда во время политического двоевластия и стычек с применением оружия в столице погибли 14 человек. Ссылаясь на очевидцев, Палецкис заявил, что кровопролитие было спровоцировано стремившимися к власти радикалами и что при взятии под контроль телебашни в Вильнюсе "свои стреляли в своих".

Эта фраза послужила поводом для возбуждения уголовного дела по статье, предусматривающей, согласно законам Литвы, ответственность "за отрицание советской агрессии и оккупации". Палецкиса сначала оправдали, но затем наложили на него штраф в размере €3 тыс. В 2014 году в номинации "Гражданская позиция" литовский оппозиционер был удостоен международной правозащитной премии "Мир без нацизма".