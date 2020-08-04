В Кирове экс-директор УК получила 1,5 года колонии из-за смерти женщины после падения льда

КИРОВ, 4 августа. /ТАСС/. Суд приговорил экс-директора управляющей компании в Кирове к полутора годам лишения свободы после инцидента с падением снежной глыбы с крыши дома на женщину, которая впоследствии от полученной травмы умерла в больнице. Об этом во вторник сообщила журналистам пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Вынесен приговор в отношении бывшего генерального директора управляющей компании ООО "Актив-комфорт", обвиняемой в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие гибель женщины в результате схода на нее с крыши дома снежной массы. Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 1,5 года лишения свободы", - говорится в сообщении.

21 февраля 2019 года с кровли одного из домов на улице Труда в Кирове на 60-летнюю женщину упала снежная масса. Очевидцы вызвали медиков, женщину госпитализировали, однако в октябре пострадавшая умерла в больнице. Суд установил, что обвиняемая, желая сэкономить, не заключила договоры подряда на очистку кровли, не организовала работу по установке ограждения места возможного схода снега.