В ДТП под Астраханью пострадали пять человек

АСТРАХАНЬ, 4 августа. /ТАСС/. Легковой автомобиль Toyota столкнулся с "Газелью" на трассе Астрахань - Волгоград, пострадали пять человек, в том числе 17-летний подросток. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД России по Астраханской области во вторник.

"Сегодня в 11 часов 30 минут на 21-м километре автодороги Волгоград - Астрахань 31-летний водитель автомобиля Toyota Corolla во время обгона выехал на встречную полосу и совершил столкновение с "Газелью" под управлением мужчины 1982 года рождения. От удара произошло опрокидывание грузовика", - говорится в сообщении.

По данным полиции, пострадали пять человек, включая 17-летнего подростка, который ехал в кузове "Газели", у него диагностировали ушибы плечевого и тазобедренного суставов.

"У других 4 пассажиров данного транспортного средства в возрасте от 35 лет до 61 года диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, переломы костей позвоночника и множественные ушибы. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение", - уточнили в пресс-службе.

Полиция Ахтубинского района проводит административное расследование.