Что известно о взрыве в порту Бейрута

Мощный взрыв произошел во вторник в районе порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана.
Что произошло
- По данным Al Arabiya, взрывов было два, погибли по меньшей мере шесть человек, сотни получили ранения. Как сообщило Ливанское общество Красного Креста, десятки человек из разных районов города доставлены в больницы. При этом агентство Reuters сообщило о как минимум 10 погибших.
- Обрушились фасады нескольких зданий, расположенных поблизости от порта, повреждены жилые дома и офисы.
- Повреждено здание посольства РФ, пострадала одна сотрудница.
- Причины взрыва пока не установлены. Телеканал Al Hadath не исключает, что по территории порта нанесли ракетный удар. По его сведениям, целью атаки, приписываемой ВВС Израиля, мог стать склад радикального движения "Хезболлах". Телеканал Al Mayadeen при этом заявил, что взрыв произошел на складе пиротехники.
- Радио Kan со ссылкой на источник сообщил, что Израиль не имеет никакого отношения к взрыву.
- В Ливане наблюдаются перебои с интернет-связью. Точной информации о том, связаны ли неполадки со взрывом, нет.
Реакция на ЧП
- Губернатор Бейрута сравнил инцидент со "взрывами в Хиросиме и Нагасаки".
- Президент Ливана созовет заседание Высшего совета обороны страны.
- Премьер-министр объявил 5 августа днем общенационального траура.
- В ООН сообщили, что пока не располагают сведениями о произошедшем, как и о возможном уроне миротворческой миссии в Ливане.
- В Турции заявили о готовности оказать всевозможную помощь Ливану в вопросе ликвидации последствий взрыва.