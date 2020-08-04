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Взрыв в порту Бейрута
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Reuters: не менее 10 человек погибли в результате взрыва в Бейруте

Также сообщается о сотнях пострадавших
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© REUTERS/Issam Abdallah

ТАСС, 4 августа. По меньшей мере 10 человек погибли в результате взрыва в столице Ливана во вторник. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как рассказал агентству собеседник в силах безопасности страны и источник в сфере здравоохранения, 10 тел погибших были доставлены в медучреждения. 

Телеканал Al Arabiya сообщил, что в результате взрыва погибли по меньшей мере шесть человек. "Тела шестерых погибших обнаружены в порту ливанской столицы, где некоторое время назад прогремел взрыв на складе пиротехники", - передает телестанция информацию из Ливана.

Сообщается также о сотнях пострадавших.

По информации телеканала, мощный взрыв произошел на складе пиротехники в районе порта, где находится база ВМС Ливана. Как передает корреспондент ТАСС, взрывная волна сотрясла жилые кварталы ливанской столицы. Обрушились фасады нескольких зданий, расположенных поблизости от порта, повреждены жилые дома и офисы.

Как заявил губернатор столицы, слова которого приводит телеканал Sky News Arabia, потеряна связь с одной из пожарных бригад, ее местоположение не известно. 

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Взрыв в порту Бейрута
Что известно о взрыве в порту Бейрута
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