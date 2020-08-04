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Взрыв в порту Бейрута

ООН пока не располагает данными о взрывах в Бейруте

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак выразил надежду, что "сотрудники ООН, как и все ливанцы, не пострадали"

ООН, 4 августа. /ТАСС/. ООН на данный момент не располагает сведениями о взрывах в Бейруте, как и о возможном уроне миротворческой миссии в Ливане (ЮНФИЛ). Об этом сообщил во вторник на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

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Что известно о взрыве в порту Бейрута

"На данный момент у нас нет каких-либо сведений от наших коллег в Бейруте относительно урона зданиям миссии или персоналу, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Мы надеемся, что сотрудники ООН, как и все ливанцы, не пострадали. Наши мысли сейчас с ними".

"Мы сможем отреагировать, когда у нас появятся сведения о том, что именно произошло", - добавили представитель организации.

Ранее сообщалось, что мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. По предварительным данным, пострадали десятки человек.

Причины взрыва пока не установлены.

Теги
ЛиванВзрыв в порту Бейрута
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