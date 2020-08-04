Ульяновского предпринимателя приговорили к 2,5 года после гибели двух рабочих на объекте

УЛЬЯНОВСК, 4 августа. /ТАСС/. Суд Ульяновска приговорил индивидуального предпринимателя Хачатура Давидяна к 2,5 года колонии-поселения за нарушение правил безопасности при строительстве объекта, которое привело к гибели двух рабочих в траншее. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник прокуратурой региона.

Двое работников погибли в траншее в результате обвала грунта 30 мая 2019 года. Они проводили работы по прокладке труб для подведения коммуникаций к новому дому в одном из микрорайонов Ульяновска.

"На основании представленных прокуратурой Ленинского района города Ульяновска доказательств Давидян признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц"), и приговорен к 2,5 года колонии-поселения", - отмечается в сообщении.

Установили, что Давидян по договору подряда организовал работы по прокладке сетей водопровода и канализации в строящемся многоквартирном доме по улице Панорамной в Ульяновске. Предприниматель направил двух работников в траншею глубиной около 2,5 метра, при этом, по мнению прокуратуры, он осознавал угрозу обвала грунта.

"Бизнесмен не обеспечил крепление стенок траншеи, допустил нахождение людей в зоне постоянно действующего опасного производственного фактора и не осуществлял контроль соблюдения правил охраны труда и техники безопасности", - говорится в сообщении.

В результате произошел обвал грунта, рабочие погибли.