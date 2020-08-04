Участник нападения на росгвардейца в парке Горького признал вину

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Участник потасовки бывших десантников с сотрудниками спецназа ОМОН в парке Горького в Москве, где пострадали два росгвардейца, признал вину и раскаялся в содеянном. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

"В ходе следственных действий [Евгений] Костин полностью признал вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). В содеянном раскаялся", - рассказал собеседник агентства.

В настоящее время Хамовнический суд Москвы решает вопрос об избрании Костину меры пресечения. В ходе заседания прокурор, обвиняемый и его защита просили избрать Костину домашний арест. СК просит арестовать обвиняемого до 3 октября.