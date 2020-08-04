Защита журналиста Френкеля подала жалобу в СК РФ за задержку раскрытия итогов проверки

"Нами направлена жалоба в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу на бездействие следователей в части уведомления о принятом процессуальном решении. Соответствующую информацию мы не получили", - сказала собеседница агентства.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Защита журналиста Давида Френкеля, которому в июне сломали руку на петербургском участке для голосования, направила жалобу в Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу за задержку в предоставлении информации об итогах инициированной после инцидента доследственной проверки, сроки проведения которой истекли. Об этом сообщила ТАСС во вторник адвокат журналиста Ольга Карачева.

В конце июля официальный представитель Френкеля направила запрос в Главное следственное управление СК РФ по городу с просьбой сообщить об итогах доследственной проверки в связи с истечением сроков ее проведения.

Френкель 6 июля давал объяснения в рамках доследственной проверки следователю следственного отдела по Центральному району городского ГСУ СК РФ.

Об инциденте

По информации Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Френкель около 15:00 мск 30 июня приехал на участок для голосования из-за сообщения о попытке удалить члена избирательной комиссии с правом решающего голоса. Сотрудники полиции по неизвестным причинам приняли решение выдворить журналиста из помещения избирательного участка, применили силу и нанесли ему травму. По данным петербургской полиции, к сотрудникам МВД обратился председатель участкового избиркома с официальным заявлением об оказании содействия в удалении гражданина, препятствовавшего работе комиссии.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга 27 июля вынес постановление о привлечении к административной ответственности Давида Френкеля за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, оштрафовав его на 500 рублей. Суд также признал его виновным в создании помех участию избирателей в голосовании, оштрафовав на 2 тыс. рублей. В тот же день наказание в виде предупреждения Френкель получил за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.