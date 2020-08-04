В Курганской области к тушению лесного пожара подключили аэромобильную группировку

ТАСС, 4 августа. Аэромобильную группировку подключили к тушению лесного пожара Мишкинском районе в Курганской области. Общая площадь пожара составила 50 га лесного фонда, сообщает во вторник пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"К тушению крупного лесного пожара в Мишкинском районе Курганской области, возникшем 4 августа 2020 года, привлечено 35 человек и 7 единиц техники областного чрезвычайного ведомства, в том числе аэромобильная группировка. Для проведения воздушной разведки используется беспилотная авиационная система МЧС России. Общая группировка сил и средств по тушению пожара составляет 85 человек и 24 единицы техники. В настоящее время общая площадь, пройденная огнем, составляет более 50 гектаров лесного фонда", - говорится в сообщении.

Быстрому распространению огня, уточняют в сообщении, способствует жаркая и сухая погода, установившаяся в регионе. Продолжается ликвидация локальных очагов. Угрозы ближайшему населенному пункту Шумиловка нет. Борьбу с пожаром, по информации пресс-службы, ведут волонтеры, подразделения муниципальной пожарной охраны, представители органов местного самоуправления.

В Курганской области с 4 по 17 августа действует запрет на посещение лесов. Также в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, во время которого запретили разводить костры и использовать открытый огонь для проведения каких-либо работ.