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Взрыв в порту Бейрута

СМИ: семья и советники премьера Ливана пострадали при взрыве в Бейруте

Также ущерб нанесен президентскому дворцу Баабда в ливанской столице

КАИР, 4 августа. /ТАСС/. Супруга и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба пострадали во вторник в результате мощного взрыва в Бейруте. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya. По его информации, среди получивших травмы также несколько советников главы кабинета.

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Кроме того, ущерб нанесен президентскому дворцу Баабда в ливанской столице. Взрывной волной нанесен ущерб многим зданиям, в том числе посольству России.

Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывная волна сотрясла жилые кварталы ливанской столицы. Обрушились фасады нескольких зданий, расположенных поблизости от порта, повреждены жилые дома и офисы. Телеканал Al Arabiya сообщает о сотнях раненных в результате взрыва, погибли, согласно предварительным данным, не менее десяти человек. Пожар в районе порта до сих пор не потушен.

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