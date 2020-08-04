СМИ: семья и советники премьера Ливана пострадали при взрыве в Бейруте

КАИР, 4 августа. /ТАСС/. Супруга и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба пострадали во вторник в результате мощного взрыва в Бейруте. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya . По его информации, среди получивших травмы также несколько советников главы кабинета.

Кроме того, ущерб нанесен президентскому дворцу Баабда в ливанской столице. Взрывной волной нанесен ущерб многим зданиям, в том числе посольству России.

Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывная волна сотрясла жилые кварталы ливанской столицы. Обрушились фасады нескольких зданий, расположенных поблизости от порта, повреждены жилые дома и офисы. Телеканал Al Arabiya сообщает о сотнях раненных в результате взрыва, погибли, согласно предварительным данным, не менее десяти человек. Пожар в районе порта до сих пор не потушен.