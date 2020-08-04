Суд отправил под домашний арест обвиняемого в нападении на росгвардейца в парке Горького

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы отказался арестовывать и отправил под домашний арест Евгения Костина - участника потасовки бывших десантников с сотрудниками спецназа ОМОН в парке Горького в Москве 2 августа, где пострадали два росгвардейца. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Костина Е. А. на два месяца, то есть до 3 октября", - сказал пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.

В ходе заседания прокурор, обвиняемый и его защита просила избрать Костину домашний арест. СК просил арестовать обвиняемого.

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления (ГСУ) СК по Москве Юлия Иванова, столичные следователи возбудили уголовное дело по ст. 318 УК РФ, установлены участники конфликта, с ними проводятся необходимые следственные действия, устанавливается полная картина произошедшего.

2 августа в парке Горького во время празднования Дня Воздушно-десантных войск группа бывших десантников устроила потасовку с сотрудниками ОМОН. В ГСУ считают, что военнослужащие Росгвардии "пресекли нарушение общественного порядка, в результате чего два сотрудника получили телесные повреждения". По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, стычка началась после замечания росгвардейцев, сделанного бывшим десантникам.