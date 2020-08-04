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Взрыв в порту Бейрута

Глава спецслужбы Ливана считает преждевременным говорить о теракте в порту Бейрута

Аббас Ибрагим отметил, что первоначальная версия о взрыве склада с пиротехникой не соответствует действительности

БЕЙРУТ, 4 августа. /ТАСС/. Начальник управления общей безопасности Ливана Аббас Ибрагим посетил район морского порта Бейрута, где во вторник произошел мощный взрыв.

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"Не будем торопить события, пока нельзя утверждать, что результатом взрыва был теракт", - заявил генерал, слова которого приводит агентство Al Watania.

Аббас отметил, что первоначальная версия о взрыве склада с пиротехникой не соответствует действительности.

По последним данным, в результате взрыва погибли 12 человек, сотни получили ранения. В порту работают сейчас пожарные команды. Вертолеты тушат вспыхнувшие пожары с воздуха.

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