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Источник: самолет из Петербурга в Красноярск вернулся в Пулково из-за трещины в стекле

На борту находятся 114 человек

ТАСС, 4 августа. Пассажирский самолет, следовавший рейсом Санкт-Петербург - Красноярск, вернулся в аэропорт вылета из-за трещины в стекле, сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах.

"Самолет Санкт-Петербург - Красноярск вернулся в аэропорт Пулково из-за трещины в стекле. На его борту 114 человек, включая шесть членов экипажа", - сказал собеседник агентства.

По данным сервиса Flightradar24.com, борт провел в воздухе чуть менее часа, развернулся над Ленинградской областью, сделал несколько кругов для выработки топлива и в настоящее время снижается для посадки.

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