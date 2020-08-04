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Взрыв в порту Бейрута
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Al Jazeera: больницы в Бейруте переполнены

Раненые при взрыве в порту направляются в пригороды, передает телеканал

ТАСС, 4 августа. Больницы в Бейруте, где произошел мощный взрыв, переполнены. Об этом во вторник сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав Ливана.

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В связи с нехваткой мест в столичных больницах, по распоряжению Минздрава, раненые направляются в медицинские учреждения в окрестностях Бейрута.

Мощный взрыв произошел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. По последним данным, в результате взрыва погибли 12 человек, сотни получили ранения.

Теги
ЛиванВзрыв в порту Бейрута
Взрыв в порту Бейрута
Что известно о взрыве в порту Бейрута
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