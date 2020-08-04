Подросток получил удар током на стройплощадке под Липецком

ТАСС, 4 августа. Подросток получил тяжелые ожоги от удара током на одной из стройплощадок в городе Лебедяни Липецкой области. По данному факту следователи начали проверку, сообщается во вторник на сайте регионального СК.

"Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту получения ожогов 13-летним подростком на стройплощадке в городе Лебедяни", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подросток, находясь на стройплощадке многоквартирного дома по улице Школьная в городе Лебедяни, получил удар электрическим током от находившейся под напряжением бетономешалки. Мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, ведется опрос очевидцев.