В запертой квартире в Башкирии нашли мертвыми мать и ее 11-летнего сына

ТАСС, 4 августа. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело после обнаружения тел женщины и ребенка в запертой изнутри квартире в городе Октябрьском. Об этом сообщила во вторник журналистам пресс-служба Следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан.

"4 августа 2020 года в следственный отдел по городу Октябрьскому поступило сообщение об обнаружении тел 42-летней женщины и ее 11-летнего сына с признаками насильственной смерти в запертой изнутри квартире на четвертом этаже многоквартирного дома. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на место выехала следственная группа, специалисты проводят осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев, членов семьи погибших и других свидетелей, изучают жилищно-бытовые условия проживания семьи.