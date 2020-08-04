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На западе Канады началась эвакуация населения из-за лесных пожаров

Площадь возгорания оценивается в 20 га

ОТТАВА, 4 августа. /ТАСС/. Лесные пожары стали причиной эвакуации населения на юге тихоокеанской канадской провинции Британская Колумбия. Об этом во вторник сообщил телеканал CTV.

В настоящее время леса горят рядом с северной частью города Принстон, население которого составляет более 2,8 тыс. человек. Площадь возгорания сейчас оценивается в 20 га. В опасной зоне оказались более 40 жилых домов, жители которых получил приказ на срочную эвакуацию. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

По данным местной противопожарной службы, пожар начался в минувшую субботу из-за удара молнии.

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