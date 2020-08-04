{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Взрыв в порту Бейрута
Обновлено 

СМИ: более 50 человек погибли, 2 750 пострадали в результате взрыва в Бейруте

Как сообщает ливанское общество Красного Креста, его сотрудники не могут добраться до всех пострадавших
Фото {{sliderIndex+1}} из 10
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 10 AAAAAAA

Описание
© AP Photo/Hassan Ammar
© Дмитрий Зеленин/ТАСС
© EPA-EFE/IBRAHIM DIRANI
© Daniel Carde/Getty Images
© AP Photo/Hussein Malla
© AP Photo/Hassan Ammar
© AP Photo/Hussein Malla
© AP Photo/Hussein Malla
© Daniel Carde/Getty Images
© Daniel Carde/Getty Images

ТАСС, 4 августа. Более 50 человек погибли и около 2,7 тыс. пострадали в результате взрыва в ливанской столице во вторник. Как передает телеканал Al Hadath в Twitter, об этом заявил министр здравоохранения страны Хамад Хасан.

На эту тему
Что известно о взрыве в порту Бейрута

По его словам, также пострадали десятки медиков, не менее семи погибли. Министр заявил, что число жертв и раненых может вырасти.

Как сообщает ливанское общество Красного Креста, его сотрудники не могут добраться до всех пострадавших, чтобы оказать им помощь. В спасении людей участвуют около 75 карет скорой помощи этой организации. Ранее ее представитель информировал о 2,2 тыс. пострадавших.

Власти страны ранее информировали о не менее 40 погибших и 2,5 тыс. пострадавших.

Теги
ЛиванВзрыв в порту Бейрута
Взрыв в порту Бейрута
Что известно о взрыве в порту Бейрута
Читать полностью