СМИ: более 50 человек погибли, 2 750 пострадали в результате взрыва в Бейруте

ТАСС, 4 августа. Более 50 человек погибли и около 2,7 тыс. пострадали в результате взрыва в ливанской столице во вторник. Как передает телеканал Al Hadath в Twitter, об этом заявил министр здравоохранения страны Хамад Хасан.

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По его словам, также пострадали десятки медиков, не менее семи погибли. Министр заявил, что число жертв и раненых может вырасти.

Как сообщает ливанское общество Красного Креста, его сотрудники не могут добраться до всех пострадавших, чтобы оказать им помощь. В спасении людей участвуют около 75 карет скорой помощи этой организации. Ранее ее представитель информировал о 2,2 тыс. пострадавших.

Власти страны ранее информировали о не менее 40 погибших и 2,5 тыс. пострадавших.