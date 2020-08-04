Число погибших при взрыве в Бейруте достигло 73

ТАСС, 4 августа. Не менее 73 человек погибли в результате взрыва в порту Бейрута во вторник, более 3,7 тыс. пострадали. Как сообщает телеканал LBC на своей странице в Twitter , об этом заявил министр здравоохранения страны Хамад Хасан.

Что известно о взрыве в порту Бейрута

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Ранее телеканал Al Jazeera информировал на своей странице в Twitter о 70 погибших и более 3,7 тыс. пострадавших.

Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Как передает корреспондент ТАСС, взрывная волна сотрясла жилые кварталы ливанской столицы. Обрушились фасады нескольких зданий, расположенных поблизости от порта, повреждены жилые дома и офисы.