ABC: в США число жертв шторма "Исаиас" возросло до четырех

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Число погибших на восточном побережье США из-за тропического шторма "Исаиас" увеличилось с двух до четырех. Об этом сообщила во вторник телекомпания ABC со ссылкой на местные власти.

По их информации, двое человек погибли в штатах Мэриленд и Нью-Йорк. Ранее сообщалось о двух жертвах торнадо, вызванных штормом в штате Северная Каролина. По данным телекомпании, власти зарегистрировали 21 торнадо на восточном побережье от Северной Каролины до Нью-Джерси.

"Исаиас" оставил без электроэнергии более 3 млн потребителей в девяти американских штатах.

Ураган "Исаиас" обрушился на Северную Каролину вечером в понедельник. К настоящему времени он ослаб до тропического шторма.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.