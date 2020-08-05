Четыре человека пострадали в результате наезда автомобиля в Марий Эл

ТАСС, 5 августа. Леговой автомобиль совершил наезд на пешеходов на автодороге в районе села Усола на юго-западе Республики Марий Эл поздно вечером во вторник. Пострадали четыре человека, в том числе ребенок, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону в среду.

"Поступило сообщение о наезде легкового автомобиля Lada Priora на 7 пешеходов на местной автодороге "Козьмодемьянск - Носелы" вблизи с. Усола Горномарийского района. В результате ДТП погибших нет, пострадали 4 человека (из них 1 ребенок)", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, движение по автодороге не затруднено. Пострадавших госпитализировали.