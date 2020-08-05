Глава фирмы в Якутии отправится в колонию за растрату около 100 млн рублей дольщиков

ТАСС, 5 августа. Суд в Якутии приговорил к трем годам лишения свободы в исправительной колонии главу строительной компании за хищение около 100 млн рублей при возведении дома долевого строительства. Пострадало более 100 человек, сообщается в среду на сайте региональной прокуратуры.

Суд установил, что гендиректор компании "Монолит-Строй" в Якутске с 2014 по 2018 годы потратил около 100 млн рублей, принадлежащих участникам долевого строительства, не на строительство объекта, а на погашение кредитов, оплату счетов подконтрольных ему организаций. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия").

"В результате данных действий строительство объекта - многоквартирного жилого дома, - не завершено, что повлекло за собой тяжкие последствия в виде причинения особо крупного ущерба 117 потерпевшим, нарушению их права на жилище, привело к банкротству застройщика. Суд приговорил генерального директора ООО "Монолит-Строй" к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.