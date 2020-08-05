СМИ: число погибших при обрушении склада в Харбине возросло до девяти человек

ПЕКИН, 5 августа. /ТАСС/. Число жертв обрушения продовольственного склада в Харбине (административный центр северо-восточной провинции Хэйлунцзян) возросло до девяти человек. Как сообщило во вторник Центральное телевидение Китая, спасателям не удалось обнаружить под обломками ни одного выжившего.

Спасательная операция была завершена в ночь на вторник в 04:50 утра по местному времени (23:50 мск в понедельник), когда из под обломков было извлечено тело девятого погибшего. В общей сложности в операции принимали участие около 350 сотрудников экстренных служб, в том числе 45 медицинских работников.

Обрушение произошло в понедельник 08:55 по местному времени (около 03:55 мск) в городском районе Даоли. В результате ЧП разрушилась часть несущей конструкции четырехэтажного склада. Представители властей начали предварительное расследование инцидента и уже задержали собственников, арендаторов и арендодателей склада - они дают показания полиции.