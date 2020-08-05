К поискам пропавшего самолета Ан-2 в Иркутской области присоединились военные

УЛАН-УДЭ, 5 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) приступили к поискам с использованием беспилотного летательного аппарата самолета Ан-2, вылетевшего 19 июля в Бурятии с шестью людьми на борту и пропавшего в тот же день. Мониторинговый полет военного БЛА осуществляется в 60 километрах юго-западнее Усолья-Сибирского, в соседней с республикой Иркутской области, сообщили журналистам в пресс-службе ВВО.

"Расчет беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Орлан-10" воинской части Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия, прибыл в населенный пункт Черемхово в Иркутской области и приступил к поиску пропавшего самолета Ан-2. Мониторинговый полет осуществляется в 60 км юго-западнее города Усолье-Сибирское", - сообщили в пресс-службе.

Полеты БЛА по поиску самолета Ан-2 будут осуществляться ежедневно, маршрут планируется уточнять совместно с представителями регионального координационного центра и сотрудниками МЧС. "Многофункциональные БЛА "Орлан-10" оснащены оборудованием, которое позволяет вести поиск в ночное время. Максимальная дальность применения комплекса от наземной станции управления до 120 км, максимальная продолжительность полета до 10 часов", - уточнили в ВВО.

В целом поиски пропавшего самолета ведутся в двух районах Бурятии - Окинском и Тункинском, а также в расположенной рядом с этими районами Иркутской области. За 16 дней поисков наземной группировкой пройдено 168,5 кв. км, совершено 58 вылетов вертолетами и самолетами, площадь обследованной территории составляет более 20 тыс. кв. км. В поисковой работе задействовано более 70 человек и шесть единиц техники.

Пропажа самолета

Самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс" вылетел 19 июля из поселка Кырен Тункинского района Бурятии и не вышел на связь. Самолет должен был облететь Тункинский и Окинский районы, чтобы определить область авиаобработки лесов от тутового шелкопряда. На его борту находились шесть человек - два члена экипажа и четыре члена экипажей других воздушных судов авиакомпании "Феникс", которые позже должны были принять участие в обработке лесов. В авиакомпании ранее сообщили, что самолет 1984 года выпуска находился в "идеальном состоянии", а экипаж имеет большой опыт полетов.

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). В Тункинском районе Бурятии введен режим ЧС в связи с поисками Ан-2.