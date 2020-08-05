Прокуратура Башкирии взяла на контроль уголовное дело об обнаружении тел женщины и ее сына

УФА, 5 августа. /ТАСС/. Прокуратура организовала проверку по факту обнаружения тел женщины и ее 11-летнего сына в запертой квартире в башкирском Октябрьске. Будет дана оценка работе системы профилактики безнадзорности, расследование уголовного дела взято на контроль, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства в среду.

"Надзорное ведомство выяснит, находилась ли семья в социально опасном положении, а также проверит деятельность субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой республики на контроль", - говорится в сообщении.

По данным СК, тела 42-летней женщины и ее 11-летнего сына с признаками насильственной смерти обнаружены во вторник, квартира была заперта изнутри. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего, добавили в прокуратуре.