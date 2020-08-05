Число погибших при взрыве в Бейруте превысило 100

БЕЙРУТ, 5 августа. /ТАСС/. Более 100 человек стали жертвами взрыва в Бейруте. Такие данные привел в среду со ссылкой на Ливанское общество Красного Креста телеканал Sky News Arabia .

Что известно о взрыве в порту Бейрута

На эту тему

Ранее сообщалось о 78 погибших.

По сведениям телеканала, число пострадавших превысило 4 тыс.

Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы выбиты стекла.

По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2,7 тыс. тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры. В стране объявлен траур. В городе, признанном зоной бедствия, на две недели введен режим чрезвычайного положения.