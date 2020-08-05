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Взрыв в порту Бейрута
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Число погибших при взрыве в Бейруте превысило 100

Более 4 тыс. человек пострадали, сообщает телеканал Sky News Arabia
Описание
© EPA-EFE/NABIL MOUNZER

БЕЙРУТ, 5 августа. /ТАСС/. Более 100 человек стали жертвами взрыва в Бейруте. Такие данные привел в среду со ссылкой на Ливанское общество Красного Креста телеканал Sky News Arabia.

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Ранее сообщалось о 78 погибших.

По сведениям телеканала, число пострадавших превысило 4 тыс.

Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы выбиты стекла.

По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2,7 тыс. тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры. В стране объявлен траур. В городе, признанном зоной бедствия, на две недели введен режим чрезвычайного положения.

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ЛиванВзрыв в порту Бейрута
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