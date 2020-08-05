На Камчатке потушили все действовавшие лесные пожары

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 августа. /ТАСС/. Все зарегистрированные лесные пожары в лесах Камчатки ликвидировали, сообщается в среду на сайте краевого правительства.

"Две термоточки на территории Олюторского и Пенжинского района информационной системой дистанционного мониторинга "Рослесхоз" сняты с контроля, так как, согласно данным космического мониторинга, на протяжении пяти суток они "не светились", как говорят лесники. Напомню, за прошедшую неделю работники КГАУ "Охрана камчатских лесов" совместно с пожарно-спасательными подразделениями Главного управления МЧС России по Камчатскому краю ликвидировали восемь природных пожаров на площади 434 га. Таким образом, на сегодня на Камчатке суммарно ликвидированы 10 природных пожаров на общей площади более 474 га", - приводятся в сообщении слова врио министра специальных программ и по делам казачества Камчатского края Евгения Липакова.

Ранее в краевом правительстве ТАСС сообщали, что в рамках национального проекта "Экология" в 2020 году на покупку техники и средств для тушения лесных пожаров на Камчатке выделено почти 27 млн рублей.