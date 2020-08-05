РЦНК в Бейруте начал сбор лекарств пострадавшим от взрыва

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Бейруте приступил к организации сбора лекарств и перевязочных материалов для пострадавших в результате взрыва в ливанской столице, медикаменты будут переданы в Минздрав страны. Об этом сообщил в среду руководитель Россотрудничества Евгений Примаков на своей странице в Facebook .

На базе РЦНК в Ливане, написал он, организована помощь пострадавшим от взрыва в Бейруте. "Осуществляется сбор медикаментов - перевязочные материалы, обезболивающие, сдача донорской крови. Кто в Бейруте, приходите в Русский дом. Мы работаем", - отметил Примаков.

В свою очередь на официальной странице представительства Россотрудничества в Ливане говорится о том, что "в эти сложные для всех жителей Ливана дни российский народ вместе с ливанцами".

"Накануне в Бейруте прогремел мощный взрыв, пострадали люди. Представительство Россотрудничества в Ливане организует помощь тем, кому она нужна. Мы объявляем сбор перевязочных материалов и лекарств первой необходимости для пострадавших, которые будут переданы в Министерство здравоохранения Ливанской Республики", - сказали в РЦНК.

"Понимая всю сложность эпидемиологической ситуации, предлагаем всем желающим присоединиться к нашим коллегам и сдать кровь для пострадавших в результате взрыва. Все, кому необходима наша помощь и поддержка, могут оставить сообщение на официальной странице представительства в Facebook или отправить его на электронную почту lebanon@rs.gov.ru, или связаться по телефону", - отметили в РЦНК.

Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута, недалеко от базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2 700 тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры. По последним данным, погибли 78 человек, около 4 тыс. пострадали.