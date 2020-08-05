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Расследование стрельбы в воинской части в Забайкалье

Адвокаты срочника Шамсутдинова подали ходатайство о рассмотрении дела присяжными

Сторона защиты также сообщила, что в деле выявили еще один факт неуставных отношений со стороны офицеров

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Защита солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, устроившего стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, в результате которой погибли восемь человек, подала ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. Об этом ТАСС сообщил адвокат Равиль Тугушев.

"Подписали протокол об окончании ознакомления с материалами дела, то есть фактически сегодня предварительное следствие было завершено. Было заявлено ходатайство о проведении суда присяжных, было заявлено ходатайство о вызове свидетелей защиты", - сказал он.

По словам адвоката, во время расследования выявили еще один факт неуставных отношений со стороны офицеров.

"При ознакомлении с материалами дела выяснился еще один факт неуставных отношений со стороны офицеров. Там был отказ в возбуждении уголовного дела, но отказ по не реабилитирующим основаниям. Там было и превышение должностных полномочий, и неуставные взаимоотношения", - сказал он.

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РоссияРасследование стрельбы в воинской части в Забайкалье
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