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Со счетов жителя Москвы и его матери украли более 31 млн рублей

По факту кражи проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Неизвестные украли со счетов москвича и его престарелой матери более 31 млн рублей, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"4 августа в 17:58 в ОМВД обратился гражданин 1970 года рождения, неработающий, проживающий на улице Коцюбинского. Он заявил о краже денежных средств с банковских счетов. Материальный ущерб составил 31 млн 400 тыс. 750 рублей", - сказали в главке.

Как было установлено, неизвестный с 18 мая по 16 июля в несколько этапов перевел с его карты почти 7 млн рублей. В этом же банке со счета его матери 1939 года рождения были похищены более 24 млн рублей. По факту кражи проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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