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В квартире бывшего главы компании "Интеко" Солощанского проводится обыск

Следственные мероприятия связаны с ранее возбужденным уголовным делом

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Полицейские пришли с обысками в квартиру к бывшему президенту компании "Интеко" Олегу Солощанскому, следственными мероприятия связаны с ранее возбужденным уголовным делом. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Обыск в квартире у Олега Солощанского проводится с семи утра, следственные мероприятия связаны с ранее возбужденным уголовным делом", - сказал собеседник агентства, не уточнив о каком именно деле идет речь.

По его словам, Солощанскому пока запрещено пользоваться средствами связи, его статус в уголовном деле еще не определен.

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