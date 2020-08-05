Ефремов прибыл в суд для участия в заседании по своему уголовному делу

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов прибыл в Пресненский суд Москвы для участия в первом судебном заседании по существу уголовного дела в его отношении.

Как передает корреспондент ТАСС, актер отказался отвечать на вопросы журналистов. К зданию суда стянули дополнительные силы правопорядка: спецподразделение полиции поддерживает порядок у здания суда, так как многие сторонники артиста громко кричат и шумно поддерживают подсудимого.

В этот раз пришел и писатель Дмитрий Быков. "Я хочу поддержать Ефремова и пройду в зал, если пустят", - сказал он ТАСС. Прибыл и адвокат Ефремова Эльман Пашаев. Ранее он отмечал в беседе с ТАСС, что не сможет присутствовать 5 августа из-за занятости в другом судебном процессе.

Адвокат прошел мимо журналистов, отказавшись отвечать на их вопросы. "Я отложил прочие дела и приехал", - отметил он кратко.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.