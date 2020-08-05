При взрыве в порту Бейрута погибли двое филиппинцев

БАНГКОК, 5 августа. /ТАСС/. Двое филиппинцев погибли, 11 пропали без вести в результате взрыва в порту Бейрута. Об этом в среду сообщили в МИД Филиппин.

Что известно о взрыве в порту Бейрута

По словам представителя внешнеполитического ведомства, еще шесть филиппинцев пострадали. "Согласно последним данным посольства Филиппин, двое граждан республики погибли, шесть пострадали. В момент взрыва все они находились дома", - приводит его слова Филиппинское агентство новостей.

По информации МИД, в Ливане проживают около 33 тыс. филиппинцев. Посольство находится на связи с местной общиной в Ливане, чтобы оценить ситуацию и оказать помощь пострадавшим филиппинцам.

Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов и автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2 700 тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры.

По последним данным, погибли более 100 человек, около 4 тыс. пострадали.