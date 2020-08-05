Более тысячи гектаров леса сгорело на юге Франции

ПАРИЖ, 5 августа. /ТАСС/. Пожары в районе города Мартиг, расположенного в департаменте Буш-дю-Рон на юге Франции, уничтожили за период с вечера 4 августа более тысячи гектаров леса. Об этом сообщила в среду утром региональная радиостанция France Bleu.

Огонь возник в обширной зоне недалеко от средиземноморского побережья примерно в 20:00 по местному времени (21:00 мск). Пламя быстро распространялось из-за сильного ветра. Спасательные службы срочно эвакуировали более 2,7 тыс. человек.

При этом 150 человек из местных туристических кэмпингов вывезли по морю, так как они оказались отрезаны от автомобильных дорог. При этой операции использовались корабли ВМС Франции и суда частных транспортных компаний. На данный момент, по сведениям радиостанции Franceinfo, в этой зоне остаются три военных корабля на случай срочных эвакуаций.

Борьбу с огнем ведут 1,8 тыс. пожарных и несколько спецсамолетов. Высота стены огня в ряде районов превышала в ночь на среду 20 метров. По меньшей мере пять пожарных получили легкие травмы, им оказана помощь.

Как сообщила пожарная служба региона, в настоящее время огонь локализован. В ходе пожара пламя подошло вплотную к городу Мартиг, на окраине которого сгорело несколько домов.