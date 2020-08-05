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Взрыв в порту Бейрута

При тушении огня в Бейруте 10 пожарных пропали без вести

Пожарные отправились в район порта, где произошел взрыв, на двух автомобилях

БЕЙРУТ, 5 августа. /ТАСС/. Не менее десяти пожарных пропали без вести при тушении возгорания, возникшего после взрыва в Бейруте. Об этом сообщил в среду губернатор города Марван Аббуд телеканалу OTV.

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По его данным, пожарные отправились в район порта, где произошел взрыв, на двух автомобилях. Их также сопровождали три машины скорой помощи. Сотрудники сил гражданской обороны Ливана, которые продолжают работать над тушением пожара в Бейруте, пока не смогли справиться с огнем.

Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2700 тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры. По последним данным, в результате случившегося погибли более 100 человек, свыше 4 тыс. пострадали. В стране объявлен траур. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели вводится режим чрезвычайного положения.

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Взрыв в порту Бейрута
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