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Взрыв в порту Бейрута
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МЧС России направляет в Ливан мобильный госпиталь с врачами после взрыва в Бейруте

Всего в страну отправят пять самолетов

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. МЧС России в рамках гуманитарной акции направляет в Бейрут мобильный госпиталь с врачами для оказания помощи пострадавшим от взрыва. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Самолетами МЧС России будут направлены мобильный госпиталь, врачи, спасатели "Центроспаса", специалисты Роспотребнадзора с лабораторией по выявлению новой коронавирусной инфекции", - сказали в министерстве, добавив, что всего будет направлено пять самолетов.

В МЧС отметили, что все специалисты будут укомплектованы специальными костюмами и средствами защиты с учетом эпидемиологической обстановки из-за коронавируса.

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