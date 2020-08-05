В Сочи 11-летний мальчик погиб после нападения медведей

СОЧИ, 5 августа. /ТАСС/. Следователи выясняют обстоятельства гибели 11-летнего мальчика, на которого напали дикие медведи. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю, распространенном в среду.

По данным следствия, вечером 4 августа в поселке Дагомыс мальчик оказался рядом с вольером, в котором одна из фирм содержала двух медведей. Ребенок прошел через незапертую металлическую калитку, и животные напали на него. От полученных травм мальчик погиб, прибывшие на место врачи констатировали смерть.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшей трагедии и разбираются, имело ли право руководство коммерческой организации содержать медведей и насколько безопасными были условия.