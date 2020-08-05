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Взрыв в порту Бейрута

Власти Ливана планируют завершить расследование взрыва в Бейруте за пять дней

Соответствующее указание дали президент республики Мишель Аун и премьер-министр Хасан Диаб

БЕЙРУТ, 5 августа. Ливанские власти планируют завершить расследование обстоятельств взрыва, прогремевшего 4 августа в Бейруте, в течение пяти дней. Об этом заявил в среду глава таможенной службы Ливана Бадри Дахер телеканалу ОТВ.

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"Мы надеемся прийти к четкому результату в ходе расследования в течение пяти дней", - сказал он. Как отметил глава ливанской таможни, соответствующее указание дали президент республики Мишель Аун и премьер-министр Хасан Диаб.

По последним данным, погибли более 100 человек, около 4 тыс. пострадали. В стране объявлен траур.

Теги
ЛиванАун, МишельДиаб, ХасанВзрыв в порту Бейрута
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