В ЕАО пострадали 18 человек при обрушении конструкций моста на военных учениях

ТАСС, 5 августа. Конструкции моста обрушились на военных учениях в Еврейской автономной области, в результате пострадали 18 человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В поселке имени Тельмана в Смидовичском районе во время учений железнодорожных войск произошло обрушение конструкций моста. Травмы получили 18 человек", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что все пострадавшие направлены в военный госпиталь Хабаровска. Сейчас причины случившегося уточняются. По одной из версий, могла быть нарушена техника безопасности.

В администрации Смидовичского района региона ТАСС подтвердили факт инцидента и информацию о наличии пострадавших.