На севере Греции десять мигрантов погибли в ДТП

АФИНЫ, 5 августа. /ТАСС/. Не менее десяти мигрантов погибли в среду утром в ДТП близ города Александруполис на севере Греции. Об этом сообщила газета Naftemporiki со ссылкой на данные пожарной охраны, выполняющей в республике роль спасательной службы.

По словам пожарных, ДТП произошло на скоростной автомагистрали Эгнатия в районе населенного пункта Ардани недалеко от Александруполиса около 04:00 по местному времени (совпадает с московским). В автомобиле, который попал в аварию, находились 12 человек. 10 человек погибли, двое были доставлены в больницу с травмами.

Все они иммигранты, их национальность пока не установили. Полиция их не преследовала. По всей видимости, водитель из-за высокой скорости потерял управление, и машина врезалась в защитное ограждение. На место ДТП прибыли пожарные, которые извлекли пострадавших и погибших из искореженного автомобиля.

На севере Греции уже ранее происходили подобные ДТП, жертвами которых становились нелегальные мигранты. Так, в октябре 2018 года 11 мигрантов погибли при столкновении микроавтобуса, в котором они находились, с грузовиком близ города Кавала на севере Греции. В том же месяце 13 мигрантов из Сомали и Пакистана пострадали в другой аварии на автодороге между Кавалой и Салониками. ДТП тогда произошло после того, как водитель автомобиля не остановился по указанию сотрудников департамента управления иммиграции Кавалы, после чего они начали его преследовать.

Греческие власти отмечают, что нередко мигранты, нелегально пересекающие греко-турецкую границу, затем перебираются в Салоники, где обращаются в полицию, чтобы зарегистрироваться и подать прошение о политическом убежище.