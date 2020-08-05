В Москве мужчина оставил на взятом напрокат самокате сумку с 1,3 млн рублей

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Мужчина забыл сумку с деньгами в размере 1,3 млн рублей после катания с другом на взятых напрокат самокатах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В полицию поступило сообщение о том, что мужчина, катаясь на самокатах с другом, которые взяли напрокат, забыл на ручке одного из самокатов сумку с деньгами в размере 1,3 млн рублей. После того как молодой человек вернулся за сумкой, денег уже не было", - сказал собеседник агентства.

По его словам, инцидент произошел накануне на Котельнической набережной. "Кроме денег в сумке находились банковская карта на имя потерпевшего, водительское удостоверение, заправочная бонусная карта и ключи от квартиры. Денежные средства в сумке находились всегда при нем, так как он мог в любой момент поехать купить автомобиль, на который копил эти деньги", - сказал собеседник агентства, отметив, что по данному факту полиция начала проверку.