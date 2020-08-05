В Марий Эл возбудили уголовное дело после группового избиения девочки-подростка

ТАСС, 5 августа. Следователи в Йошкар-Оле возбудили уголовное дело об избиении девочки-подростка. Об этом в среду сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Марий Эл.

"Следственным отделом по городу Йошкар-Ола следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл по видеоматериалу, размещенному в средствах массовой информации, возбуждено уголовное дело по п. "г" ч.2 ст. 117 УК РФ ("Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетней")", - говорится в сообщении.

Следствие полагает, что обидчиками 13-летней девочки стала группа ее сверстников, причем избиения продолжались несколько дней - с 27 июля по 30 июля. На попавшей в интернет видеозаписи видно, как несколько человек оскорбляет девочку и дает ей пощечины.