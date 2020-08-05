Минздрав Ливана назвал ситуацию в Бейруте "катастрофой в полном смысле этого слова"

ТАСС, 5 августа. Глава министерства здравоохранения Ливана Хамад Хасан в среду охарактеризовал ситуацию в Бейруте после взрыва как "катастрофу в полном смысле этого слова". Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia .

Что известно о взрыве в порту Бейрута

Министр также подтвердил, что, согласно последним данным, более 100 человек погибли и свыше 4 тыс. пострадали. Многие числятся пропавшими без вести.

Мощный взрыв прогремел во вторник в районе порта Бейрута вблизи базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов и автомобилей. Во многих кварталах столицы выбиты стекла. По информации местных властей, причиной случившегося стала детонация хранившихся на складе 2,7 тыс. тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры. В стране объявлен траур. В Бейруте, признанном зоной бедствия, на две недели введен режим чрезвычайного положения.