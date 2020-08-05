{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Источник назвал причину обысков у экс-главы "Интеко"

Обыски у Олега Солощанского связаны с уголовным делом о сокрытии имущества от налогов, заявил собеседник ТАСС
Олег Солощанский Михаил Киреев/ТАСС
Описание
Олег Солощанский
© Михаил Киреев/ТАСС

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Обыски у бывшего президента компании "Интеко" Олега Солощанского связаны с уголовным делом о сокрытии имущества от налогов. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Обыски в квартире у Олега Солощанского проходят в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, следственные мероприятия проводят ГСУ СК по Москве и отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Центральному округу Москвы.

По словам источника, Солощанскому пока запрещено пользоваться средствами связи, его статус в уголовном деле еще не определен.

Теги
Россия
ДТП с участием Михаила Ефремова
Оформлявший ДТП инспектор подтвердил, что Ефремов был за рулем машины в момент аварии
Александр Козлов отметил, что экспресс-тест подтвердил наличие опьянения у актера, около 1,05 промилле
Читать полностью