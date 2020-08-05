Находившийся в Ливане российский режиссер рассказала о моменте взрыва в Бейруте

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Взрыв, прогремевший в столице Ливана 4 августа, был слышен за 40 километров от Бейрута, рассказала в среду ТАСС российский режиссер Мария Иванова, которая снимает в этой ближневосточной стране художественный фильм.

"Мы месяц назад приехали в Ливан снимать полнометражный художественный фильм. Буквально неделю назад еще были в Бейруте, а потом уехали в деревню за 40 километров, и это нас, собственно, спасло. Но даже здесь во время съемок мы услышали взрыв. Мы не знали, откуда это и что. Большинство членов нашей группы - ливанцы, они сказали, что это что-то серьезное", - рассказала Иванова. В Ливане она снимает психологическую драму с рабочим названием "В ее голове".

Иванова сообщила, что машины и офис съемочной группы в Бейруте были повреждены. По словам режиссера, отель, в котором жила команда фильма, находится в 200 метрах от порта. Там оставался один из актеров, рассказавший, что после взрыва в гостинице вылетели стекла и завалило вход, но сам он не пострадал.

"Он быстро собрал вещи, мы смогли забрать его спустя три часа, сейчас он с нами в деревне, в безопасности. <…> У нас международный проект, слава богу, у наших ливанских коллег никто не пострадал - ни семья, ни друзья. Мы решили завтра сделать выходной, чтобы люди могли навестить свои семьи, побыть с ними", - рассказала режиссер, добавив, что члены съемочной группы тяжело переживают произошедшее.

Иванова, которая ранее снимала документальное кино, добавила, что уже отправила в Бейрут одного из операторов, и сама планирует поехать туда в ближайшее время. Съемки ее художественного проекта в столице Ливана планировалось начать с 16 августа, но половина выбранных локаций теперь разрушена, и предстоит искать новые.

Режиссер Мария Иванова является основателем и руководителем проекта MyLebanon, который занимается туризмом и разнообразными проектами в Ливане. Она организовала в 2016 году первый фестиваль российского кино в этой стране. Кроме того, Иванова спродюсировала свыше ста документальных картин.