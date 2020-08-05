Суд отказался признать гражданскую жену погибшего в ДТП с Ефремовым потерпевшей по делу

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Судья Елена Абрамова отказалась признать гражданскую жену погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Ирину Стерхову потерпевшей по делу. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда Москвы, где в среду начался процесс по делу актера.

"Суд постановил отказать в ходатайстве о признании Стерховой потерпевшей ввиду отсутствия у погибшего с ней соответствующих правоотношений на момент ДТП", - сказала судья. "Стыдно должно быть", - отреагировала на это решение Стерхова и вышла из зала заседания.

Перед этим она представила доказательства того, что проживала с Захаровым длительное время, в частности, документы, подтверждающие оплату похорон, свидетельства соседей и документы о том, что Стерхова и Захаров лечились в одной и той же больнице в одно время, а также ездили вместе в отпуск.

Таким образом, в деле все те же четверо потерпевших - вдова, брат и два сына погибшего в ДТП.