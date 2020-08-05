Ефремов не признал вину в смерти Захарова

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов заявил в ходе заседания суда, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда, где в среду начался процесс по делу артиста.

"Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню", - сказал Ефремов.

"Мы даже просим суд помочь нам. Может, Ефремов в ходе заседания вспомнит все события той ночи", - отметил его адвокат Эльман Пашаев.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний курьер Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.