При стрельбе в Чикаго погиб один человек

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб и двое пострадали в результате стрельбы в американском городе Чикаго (штат Иллинойс). Об этом в среду сообщила телекомпания ABC со ссылкой на правоохранительные органы.

По их данным, 26-летний мужчина был доставлен с огнестрельным ранением в больницу, где врачи констатировали его смерть. Еще один пострадавший - мужчина 36 лет - был госпитализирован в тяжелом состоянии. Также ранения получила 28-летняя женщина, ее состояние оценивается как стабильное.

Представители полиции проинформировали, что нападавших было двое, они открыли огонь по группе людей, стоявших на улице, после чего незамедлительно покинули место преступления. На данный момент в связи с инцидентом никто не задержан.

Отмечается, что стрельба произошла на Оук-стрит - улице, которая известна своими магазинами люксовых брендов.